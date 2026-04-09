Afrique
Politique

Sénégal : le Premier ministre Ousmane Sonko appelle à une meilleure gestion des affaires publiques.

🇸🇳Dans son discours devant l’Assemblée nationale, le mercredi 7 mars, le Premier ministre Ousmane Sonko a exhorté l’administration sénégalaise à être irréprochable dans la gestion des affaires publiques. Voici ce qu’il a dit.
Publié le
09
/
04
/
2026
À suivre
Kwibuka 32 : Le discours de Paul Kagame sur le génocide rwandais
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