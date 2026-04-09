Afrique
Politique

Tanzanie : la délégation présidentielle voyagera en bus pour réduire la consommation de carburant

🇹🇿 En Tanzanie, la présidente Samia Suluhu Hassan a ordonné que les membres du gouvernement voyagent en bus plutôt qu’en cortège lors des déplacements officiels, afin de réduire les dépenses publiques de l'État face à la flambée des prix de l’essence.
Publié le
09
/
04
/
2026
À suivre
Sénégal : le Premier ministre Ousmane Sonko appelle à une meilleure gestion des affaires publiques.
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