Tanzanie : la délégation présidentielle voyagera en bus pour réduire la consommation de carburant

🇹🇿 En Tanzanie, la présidente Samia Suluhu Hassan a ordonné que les membres du gouvernement voyagent en bus plutôt qu’en cortège lors des déplacements officiels, afin de réduire les dépenses publiques de l'État face à la flambée des prix de l’essence.