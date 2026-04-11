Ouganda : une "guerre civile" éclate chez des chimpanzés sauvages.
🇺🇬 En Ouganda, une étude menée pendant plusieurs années sur une communauté de chimpanzés sauvages révèle l’émergence d’une "guerre civile" entre deux factions du même groupe. On t'explique.
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Ouganda : une "guerre civile" éclate chez des chimpanzés sauvages.
🇺🇬 En Ouganda, une étude menée pendant plusieurs années sur une communauté de chimpanzés sauvages révèle l’émergence d’une "guerre civile" entre deux factions du même groupe. On t'explique.
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