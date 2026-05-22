À la découverte des Agojies, les Amazones du Bénin

🇧🇯 Nées au royaume du Dahomey, ces femmes soldats formaient un corps d’élite entièrement féminin, prêt à défendre le roi et le territoire. Disciplinées et redoutées, elles ont marqué les XVIIIe et XIXe siècles par leur bravoure face à la colonisation. Notre journaliste Nelly retrace leur histoire.