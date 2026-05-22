Afrique
Société

À la découverte des Agojies, les Amazones du Bénin

🇧🇯 Nées au royaume du Dahomey, ces femmes soldats formaient un corps d’élite entièrement féminin, prêt à défendre le roi et le territoire. Disciplinées et redoutées, elles ont marqué les XVIIIe et XIXe siècles par leur bravoure face à la colonisation. Notre journaliste Nelly retrace leur histoire.
Publié le
22
/
05
/
2026
À suivre
Christiane Taubira : "nos ancêtres ne sont pas que victimes".
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Christiane Taubira : "nos ancêtres ne sont pas que victimes".
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