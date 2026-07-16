🇩🇿 Algérie : un incendie fait au moins 11 m0rts et 19 blessés.

🇩🇿 Dans la nuit de mercredi à jeudi 16 juillet, un incendie s'est déclaré dans un orphelinat de la commune de Mohammadia dans la banlieue d'Alger, faisant 11 m0rts et 19 blessés. Ce drame survient au lendemain de la journée nationale de l'enfance en Algérie.