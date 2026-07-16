Atteint de la poliomyélite, il sensibilise à la vaccination
Atteint de la poliomyélite depuis l'enfance, Alphonse accompagne les familles et sensibilise les parents à l'importance de faire vacciner leurs enfants contre ce virus dès leur plus jeune âge. Brut. l'a rencontré. #BrutDemain
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Atteint de la poliomyélite, il sensibilise à la vaccination
Atteint de la poliomyélite depuis l'enfance, Alphonse accompagne les familles et sensibilise les parents à l'importance de faire vacciner leurs enfants contre ce virus dès leur plus jeune âge. Brut. l'a rencontré. #BrutDemain
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