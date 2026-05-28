Au Burkina Faso, une caravane pour connecter les jeunes au monde du travail

🇧🇫 Transport, logistique, infrastructures… Des secteurs qui recrutent, mais que les étudiants burkinabè connaissent encore mal. Africa Global Logistics est allé à leur rencontre pour leur faire découvrir les opportunités offertes par ces métiers. Retour en images sur la Caravane AGL Moving Tour Burkina Faso.