🇧🇯 Bénin : le refus des billets usés désormais puni par la loi.

🇧🇯 Au Bénin, toute personne refusant un billet ou une pièce de monnaie en raison de son état d’usure pourrait être sanctionnée d’une amende allant jusqu’à 500 000 FCFA. Depuis ce 22 mai, les députés ont adopté une loi visant à faciliter la circulation de la monnaie et renforcer la lutte contre le faux monnayage. On t’explique.