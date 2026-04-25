Afrique
Société

Cameroun : la blogueuse Aïcha Kamoise interpellée pour "cyberdiffamation"

🇨🇲 Au Cameroun, la blogueuse Aïcha Kamoise a été interpellée le 17 avril à l’aéroport international de Douala alors qu’elle s’apprêtait à quitter le pays. Elle est poursuivie pour "cyberdiffamation, injures publiques et atteinte à la personnalité" suite à une plainte déposée par Steven Nbienou Kouadjo, l’époux de l’actrice Muriel Blanche. Voici ce que l’on sait.
Publié le
25
/
04
/
2026
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