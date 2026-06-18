Afrique
Société

🇨🇩 Tiakola interpelle sur la monétisation des vidéos en Afrique Francophone.

🇨🇩 Dans son nouveau titre Mélo Décalé, le rappeur Tiakola dénonce le fait que la monétisation des clips vidéos n’est pas accessible sur les plateformes de streaming dans de nombreux pays afro-francophones, privant ainsi les artistes de revenus importants. On t'explique.
Publié le
18
/
06
/
2026
À suivre
🇨🇩 Yoane Wissa, le premier buteur de la RDC en Coupe du monde, aurait pu abandonner le foot.
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À suivre
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🇨🇩 Dans son nouveau titre Mélo Décalé, le rappeur Tiakola dénonce le fait que la monétisation des clips vidéos n’est pas accessible sur les plateformes de streaming dans de nombreux pays afro-francophones, privant ainsi les artistes de revenus importants. On t'explique.
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