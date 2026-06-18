Afrique
Société

🇨🇩 Yoane Wissa, le premier buteur de la RDC en Coupe du monde, aurait pu abandonner le foot.

🇨🇩 Il est devenu hier le premier buteur de la RDC en Coupe du monde en égalisant face au Portugal (1-1) lors du #Mondial2026. Pourtant, il y a cinq ans, Yoane Wissa a été victime d'une attaque à l'acide, il a failli perdre la vue et voir sa carrière de footballeur s'arrêter. Voici son histoire.
Publié le
18
/
06
/
2026
À suivre
🇨🇩 Tiakola interpelle sur la monétisation des vidéos en Afrique Francophone.
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