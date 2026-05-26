Afrique
Société

Comment fonctionnent les fonds d’investissement en Afrique ?

En 2024, les investissements en Afrique ont atteint un niveau record de 97 milliards de dollars. Comment ces fonds sont-ils levés ? Et à quoi servent-ils concrètement ? Pour le comprendre, Brut. s’est rendu à la rencontre d’investisseurs qui façonnent cet écosystème, lors des 25 ans du fonds Averroès, organisé par @Bpifrance à Nairobi.
Publié le
26
/
05
/
2026
À suivre
🇷🇼 Le Rwanda remporte la Caméra d’or au Festival de #Cannes2026 !
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