Comment fonctionnent les fonds d’investissement en Afrique ?

En 2024, les investissements en Afrique ont atteint un niveau record de 97 milliards de dollars. Comment ces fonds sont-ils levés ? Et à quoi servent-ils concrètement ? Pour le comprendre, Brut. s’est rendu à la rencontre d’investisseurs qui façonnent cet écosystème, lors des 25 ans du fonds Averroès, organisé par @Bpifrance à Nairobi.