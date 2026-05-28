Afrique
Société

🇨🇲 Cameroun : près de 2000 milliards de FCFA perdus dans l’exportation illégale d’or vers Dubaï.

🇨🇲 Le directeur général de la Société nationale des mines a dénoncé, lors de son passage dans l’émission Actualités Hebdo sur la CRTV, l’important écart entre les exportations d’or officiellement déclarées au Cameroun et les quantités réellement réceptionnées aux Émirats arabes unis.
Publié le
28
/
05
/
2026
À suivre
🇨🇲 "Tant que Biya ne nomme pas un nouveau gouvernement, je n’irai pas chez le barbier."
🇨🇲 "Tant que Biya ne nomme pas un nouveau gouvernement, je n’irai pas chez le barbier."
À suivre
🇨🇲 "Tant que Biya ne nomme pas un nouveau gouvernement, je n’irai pas chez le barbier."
🇨🇲 "Tant que Biya ne nomme pas un nouveau gouvernement, je n’irai pas chez le barbier."
Afrique
Société

🇨🇲 Cameroun : près de 2000 milliards de FCFA perdus dans l’exportation illégale d’or vers Dubaï.

🇨🇲 Le directeur général de la Société nationale des mines a dénoncé, lors de son passage dans l’émission Actualités Hebdo sur la CRTV, l’important écart entre les exportations d’or officiellement déclarées au Cameroun et les quantités réellement réceptionnées aux Émirats arabes unis.
Publié le
28
/
05
/
2026
À suivre
🇨🇲 "Tant que Biya ne nomme pas un nouveau gouvernement, je n’irai pas chez le barbier."
🇨🇲 "Tant que Biya ne nomme pas un nouveau gouvernement, je n’irai pas chez le barbier."
À suivre
🇨🇲 "Tant que Biya ne nomme pas un nouveau gouvernement, je n’irai pas chez le barbier."
🇨🇲 "Tant que Biya ne nomme pas un nouveau gouvernement, je n’irai pas chez le barbier."

Sur le même sujet

tant-que-biya-ne-nomme-pas-un-nouveau-gouvernement-je-n-irai-pas-chez-le-barbier
🇨🇲 "Tant que Biya ne nomme pas un nouveau gouvernement, je n’irai pas chez le barbier."
mondial-2026-la-rdc-demande-le-remboursement-des-billets-des-supporters-congolais
🇨🇩 Mondial 2026 : la RDC demande le remboursement des billets des supporters congolais.
cote-d-ivoire-deux-immeubles-s-effondrent-dans-la-commune-de-cocody
🇨🇮 Côte d’Ivoire : deux immeubles s’effondrent dans la commune de Cocody.
six-nigerians-ont-ete-arretes-en-thailande-pour-une-presumee-escroquerie-sentimentale
🇳🇬 Six Nigérians ont été arrêtés en Thaïlande pour une présumée escroquerie sentimentale.
ouganda-une-loi-criminalisant-les-transferts-d-argent-adoptee-par-le-parlement
🇺🇬 Ouganda : une loi criminalisant les transferts d’argent adoptée par le Parlement.
comment-fonctionnent-les-fonds-d-investissement-en-afrique
Comment fonctionnent les fonds d’investissement en Afrique ?

Pour aller plus loin

No items found.