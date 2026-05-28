🇨🇲 Cameroun : près de 2000 milliards de FCFA perdus dans l’exportation illégale d’or vers Dubaï.

🇨🇲 Le directeur général de la Société nationale des mines a dénoncé, lors de son passage dans l’émission Actualités Hebdo sur la CRTV, l’important écart entre les exportations d’or officiellement déclarées au Cameroun et les quantités réellement réceptionnées aux Émirats arabes unis.