Guinée équatoriale : le montant de la dot plafonné à 1 million de Fcfa.
🇬🇶 En Guinée équatoriale, le ministère de la Justice a présenté un projet de nouveau Code civil qui prévoit, entre autres mesures, de limiter le montant de la dot à 1 million de Fcfa. On t’explique pourquoi.
/
/
Guinée équatoriale : le montant de la dot plafonné à 1 million de Fcfa.
🇬🇶 En Guinée équatoriale, le ministère de la Justice a présenté un projet de nouveau Code civil qui prévoit, entre autres mesures, de limiter le montant de la dot à 1 million de Fcfa. On t’explique pourquoi.
/
/
Pour aller plus loin
No items found.