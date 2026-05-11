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Société

Guinée équatoriale : le montant de la dot plafonné à 1 million de Fcfa.

🇬🇶 En Guinée équatoriale, le ministère de la Justice a présenté un projet de nouveau Code civil qui prévoit, entre autres mesures, de limiter le montant de la dot à 1 million de Fcfa. On t’explique pourquoi.
Publié le
11
/
05
/
2026
À suivre
Un militaire ivoirien arrêté pour viol à Paris.
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