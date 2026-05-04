Afrique
Société

Que feriez-vous si vous étiez président de la République ?

🇧🇯 Quelques semaines après l’élection de Romuald Wadagni à la tête du Bénin, des enfants nous ont expliqué, avec leurs mots, ce qu’ils feraient s’ils étaient à la place du président. Voici ce qu’ils nous ont dit. #Sawara
Publié le
04
/
05
/
2026
À suivre
Katoucha Niane : une affaire qui continue de susciter des interrogations
Katoucha Niane : une affaire qui continue de susciter des interrogations.
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