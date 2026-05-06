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Société

Gabon : des jus artisanaux interdits pour raisons sanitaires

Gabon : des jus artisanaux interdits pour raisons sanitaires 🇬🇦 Au Gabon, l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) a annoncé, le 4 mai 2026, l’interdiction de la commercialisation de plusieurs produits artisanaux (bissap, lait caillée...) sur l’ensemble du territoire. Cette décision fait suite, selon elle, à "des non-conformités majeures liées à une absence d'hygiène générale" lors de la fabrication de ces produits.
Publié le
06
/
05
/
2026
À suivre
Que feriez-vous si vous étiez président de la République ?
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Gabon : des jus artisanaux interdits pour raisons sanitaires 🇬🇦 Au Gabon, l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) a annoncé, le 4 mai 2026, l’interdiction de la commercialisation de plusieurs produits artisanaux (bissap, lait caillée...) sur l’ensemble du territoire. Cette décision fait suite, selon elle, à "des non-conformités majeures liées à une absence d'hygiène générale" lors de la fabrication de ces produits.
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