Gabon : des jus artisanaux interdits pour raisons sanitaires

Gabon : des jus artisanaux interdits pour raisons sanitaires 🇬🇦 Au Gabon, l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) a annoncé, le 4 mai 2026, l’interdiction de la commercialisation de plusieurs produits artisanaux (bissap, lait caillée...) sur l’ensemble du territoire. Cette décision fait suite, selon elle, à "des non-conformités majeures liées à une absence d'hygiène générale" lors de la fabrication de ces produits.