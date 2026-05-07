Afrique
Société

Cameroun : la vidéo d’un homme battu dans un supermarché chinois crée la polémique.

🇨🇲 Une foule en colère a provoqué la fermeture d’un supermarché chinois à Yaoundé, après la diffusion d’une vidéo montrant un homme se faire fouetter dans le magasin. Le PDG du supermarché a été arrêté puis relâché après audition. On te raconte.
Publié le
07
/
05
/
2026
À suivre
Mai 1945. L’Algérie se souvient.
8 mai 1945 en Algerie.
À suivre
Mai 1945. L’Algérie se souvient.
8 mai 1945 en Algerie.
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Cameroun : la vidéo d’un homme battu dans un supermarché chinois crée la polémique.

🇨🇲 Une foule en colère a provoqué la fermeture d’un supermarché chinois à Yaoundé, après la diffusion d’une vidéo montrant un homme se faire fouetter dans le magasin. Le PDG du supermarché a été arrêté puis relâché après audition. On te raconte.
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