Cameroun : la vidéo d’un homme battu dans un supermarché chinois crée la polémique.

🇨🇲 Une foule en colère a provoqué la fermeture d’un supermarché chinois à Yaoundé, après la diffusion d’une vidéo montrant un homme se faire fouetter dans le magasin. Le PDG du supermarché a été arrêté puis relâché après audition. On te raconte.