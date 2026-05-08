Un militaire ivoirien arrêté pour viol à Paris.
🇨🇮🇫🇷 L’affaire est rapportée par le journal français Le Parisien. Un officier supérieur de l’armée ivoirienne, en formation à Paris, a été arrêté pour le viol présumé de sa nièce. Voici ce que l’on sait.
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Un militaire ivoirien arrêté pour viol à Paris.
🇨🇮🇫🇷 L’affaire est rapportée par le journal français Le Parisien. Un officier supérieur de l’armée ivoirienne, en formation à Paris, a été arrêté pour le viol présumé de sa nièce. Voici ce que l’on sait.
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