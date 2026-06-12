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🇳🇪 Niger : l’homosexualité désormais punie par de lourdes sanctions.

🇳🇪 Au Niger, l’homosexualité est désormais passible de peines de prison pouvant aller jusqu’à 20 ans. C’est l’une des dispositions du nouveau Code pénal promulgué en février. Voici ce qu’il faut savoir.
Publié le
12
/
06
/
2026
À suivre
🇳🇬 Nigeria : le Sénat ordonne l’arrestation de bandits exhibant de l’argent sur TikTok.
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