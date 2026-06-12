🇳🇪 Niger : l’homosexualité désormais punie par de lourdes sanctions.
🇳🇪 Au Niger, l’homosexualité est désormais passible de peines de prison pouvant aller jusqu’à 20 ans. C’est l’une des dispositions du nouveau Code pénal promulgué en février. Voici ce qu’il faut savoir.
/
/
🇳🇪 Niger : l’homosexualité désormais punie par de lourdes sanctions.
🇳🇪 Au Niger, l’homosexualité est désormais passible de peines de prison pouvant aller jusqu’à 20 ans. C’est l’une des dispositions du nouveau Code pénal promulgué en février. Voici ce qu’il faut savoir.
/
/
Pour aller plus loin
No items found.