🇳🇬 Nigeria : un individu recherché pour avoir créé une fausse agence gouvernementale
🇳🇬 Au Nigeria, un homme identifié au nom d'Adeniyi Adeyemi Matthew est accusé d'avoir créé une fausse agence gouvernementale chargée de promouvoir les investissements étrangers. Pendant plusieurs mois, celle-ci aurait disposé de bureaux, d'employés et même d'un budget de près de 1 000 milliards de nairas inscrit au budget fédéral. On te récap.
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🇳🇬 Nigeria : un individu recherché pour avoir créé une fausse agence gouvernementale
🇳🇬 Au Nigeria, un homme identifié au nom d'Adeniyi Adeyemi Matthew est accusé d'avoir créé une fausse agence gouvernementale chargée de promouvoir les investissements étrangers. Pendant plusieurs mois, celle-ci aurait disposé de bureaux, d'employés et même d'un budget de près de 1 000 milliards de nairas inscrit au budget fédéral. On te récap.
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