🇺🇬 Ouganda : une loi criminalisant les transferts d’argent adoptée par le Parlement.

🇺🇬 En #Ouganda, une loi criminalisant les transferts d’argent internationaux a été adoptée. Baptisée "loi sur la protection de la souveraineté", elle a été promulguée le 17 mai par le président Yoweri Museveni. On t’explique.