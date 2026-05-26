Afrique
Société

🇺🇬 Ouganda : une loi criminalisant les transferts d’argent adoptée par le Parlement.

🇺🇬 En #Ouganda, une loi criminalisant les transferts d’argent internationaux a été adoptée. Baptisée "loi sur la protection de la souveraineté", elle a été promulguée le 17 mai par le président Yoweri Museveni. On t’explique.
Publié le
26
/
05
/
2026
À suivre
Comment fonctionnent les fonds d’investissement en Afrique ?
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