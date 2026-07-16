🇸🇳 Sénégal : Ousmane Sonko visé par une plainte après des propos sur Touba.

🇸🇳 "De l'argent sale est entré à Touba" ! Au Sénégal, un collectif de descendants du fondateur de la ville sainte de Touba, a déposé une plainte auprès du parquet de Dakar contre Ousmane Sonko après sa déclaration prononcée lors de l'inauguration du siège du Pastef dans la ville. Le collectif estime que ces propos portent atteinte à l'honneur et à l'image de Touba et demande l'ouverture d'une enquête.