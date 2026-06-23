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Coupe du Monde

Biddy Mulligans, le bar irlandais le plus ivoirien d’Écosse

🇨🇮🇮🇪 L’Irlande ne s’est pas qualifiée pour le #Mondial2026. À Édimbourg, le pub irlandais Biddy Mulligans a alors inversé son drapeau pour soutenir la Côte d’Ivoire. Au départ, c’était une blague. Mais l’idée a tellement plu que le bar a fini par prendre pleinement mis aux couleurs des Éléphants. Entre plats traditionnels, musique, danse et ferveur ivoirienne, nous sommes allés regarder le match Côte d’Ivoire–Équateur avec ces supporters des Éléphants pas comme les autres 🔥
Publié le
23
/
06
/
2026
À suivre
Les premiers mots d’Hervé Renard en tant que nouveau sélectionneur de la Tunisie
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