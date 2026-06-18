Sports
Coupe du Monde

Les premiers mots d’Hervé Renard en tant que nouveau sélectionneur de la Tunisie

🇹🇳 "Eh ! C’est le maillot, les gars… C’est la patrie, c’est la nation… Au deuxième match, on remet les pendules à l’heure." Les premiers mots d’Hervé Renard en tant que nouveau sélectionneur des Aigles de Carthage. La Tunisie affrontera le Japon le 21 juin pour son deuxième match du tournoi. 🎥 Fédération tunisienne de football
Publié le
18
/
06
/
2026
À suivre
Hervé Renard : "Je n’ai pas hésité à accepter l’offre de la Tunisie..."
Hervé Renard : "Je n’ai pas hésité à accepter l’offre de la Tunisie..."
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Les premiers mots d’Hervé Renard en tant que nouveau sélectionneur de la Tunisie

🇹🇳 "Eh ! C’est le maillot, les gars… C’est la patrie, c’est la nation… Au deuxième match, on remet les pendules à l’heure." Les premiers mots d’Hervé Renard en tant que nouveau sélectionneur des Aigles de Carthage. La Tunisie affrontera le Japon le 21 juin pour son deuxième match du tournoi. 🎥 Fédération tunisienne de football
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