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Mondial 2026 : elle gagne des places pour Sénégal-France lors d'une loterie.

🇸🇳 "Quand j’ai su que le maire Mamdani avait émis ces tickets, je devais tout faire pour les obtenir." L’une des belles histoires du #Mondial2026, c'est celle de Madeleine Fall, une Sénégalaise vivant à New York, qui a remporté un billet à la loterie pour assister à France-Sénégal, un match auquel son père rêvait d’assister. Notre journaliste Sarah l’a rencontrée sur place.
Publié le
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2026
À suivre
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