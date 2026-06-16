Mondial 2026 : elle gagne des places pour Sénégal-France lors d'une loterie.

🇸🇳 "Quand j’ai su que le maire Mamdani avait émis ces tickets, je devais tout faire pour les obtenir." L’une des belles histoires du #Mondial2026, c'est celle de Madeleine Fall, une Sénégalaise vivant à New York, qui a remporté un billet à la loterie pour assister à France-Sénégal, un match auquel son père rêvait d’assister. Notre journaliste Sarah l’a rencontrée sur place.