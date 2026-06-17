Hervé Renard : "Je n’ai pas hésité à accepter l’offre de la Tunisie..."

🇹🇳 "Je n’ai pas hésité à accepter l’offre de la Tunisie... Le football, tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir." Hervé Renard a tenu sa première conférence de presse en tant que nouvel entraîneur de la sélection tunisienne. Voici ce qu'il a dit. #Mondial2026