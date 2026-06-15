Sports
Coupe du Monde

Pape Bouba Diop : 28 janvier 1978 - 29 novembre 2020

🇸🇳 24 ans après leur rencontre historique en Coupe du monde, le Sénégal et la France se retrouvent demain pour un choc en phase de groupes. En 2002, c'est le regretté Papa Bouba Diop, décédé en 2020, qui avait offert la victoire aux Lions. Il y a quelques années, notre journaliste Edou était allé à la rencontre de sa famille.
Publié le
15
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06
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2026
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