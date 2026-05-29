Sports
Coupe du Monde

🇸🇳🇺🇸 Mondial 2026 : les Lions du Sénégal bien arrivés aux États-Unis.

🇸🇳🇺🇸 À quelques jours du coup d’envoi du #Mondial2026, la sélection sénégalaise a atterri ce 28 mai aux États-Unis, où elle poursuivra sa préparation avec un premier match amical contre les Américains, le dimanche 31 mai.
Publié le
29
/
05
/
2026
À suivre
La RDC affrontera la Jamaïque sans Lumumba, son supporter emblématique.
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