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Coupe du Monde

🇬🇭 Mondial 2026 : les Black Stars chaleureusement accueillis aux États-Unis

🇬🇭 La sélection ghanéenne est arrivée aux États-Unis, où elle a été chaleureusement accueillie par ses supporters. Les Black Stars affronteront le Panama le 17 juin pour leur premier match du #Mondial2026.
Publié le
05
/
06
/
2026
À suivre
🇸🇳🇺🇸 Mondial 2026 : les Lions du Sénégal bien arrivés aux États-Unis.
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