🇬🇭 Mondial 2026 : les Black Stars chaleureusement accueillis aux États-Unis
🇬🇭 La sélection ghanéenne est arrivée aux États-Unis, où elle a été chaleureusement accueillie par ses supporters. Les Black Stars affronteront le Panama le 17 juin pour leur premier match du #Mondial2026.
/
/
🇬🇭 Mondial 2026 : les Black Stars chaleureusement accueillis aux États-Unis
🇬🇭 La sélection ghanéenne est arrivée aux États-Unis, où elle a été chaleureusement accueillie par ses supporters. Les Black Stars affronteront le Panama le 17 juin pour leur premier match du #Mondial2026.
/
/
Pour aller plus loin
No items found.