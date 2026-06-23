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🇲🇦 5 choses à savoir sur Ayyoub Bouaddi.

5 choses à savoir sur Ayyoub Bouaddi 🇲🇦 Il a été capitaine de l’équipe de France U21, il a remporté un concours d’éloquence à seulement 15 ans, il est devenu le plus jeune joueur à évoluer en Ligue 1 au XXIe siècle… Voici 5 choses à savoir sur Ayyoub Bouaddi, le milieu de terrain marocain de 18 ans qui a été élu homme du match face au Brésil au #Mondial2026.
Publié le
23
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06
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2026
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