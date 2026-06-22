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🇸🇳 "Il n'y aura pas de plan anti-Haaland. Face à nous, il ne peut rien faire à lui seul."

🇸🇳 "Il n'y aura pas de plan anti-Haaland. Face à nous, il ne peut rien faire à lui seul." À quelques heures du match face à la Norvège, Pape Thiaw et Moussa Diaw ont affiché leur confiance quant à la capacité du Sénégal à contenir Haaland et ses coéquipiers. Voici ce qu'ils ont déclaré. #Mondial2026
Publié le
22
/
06
/
2026
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🇲🇦 5 choses à savoir sur Ayyoub Bouaddi.
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