🇸🇳 "Il n'y aura pas de plan anti-Haaland. Face à nous, il ne peut rien faire à lui seul."

🇸🇳 "Il n'y aura pas de plan anti-Haaland. Face à nous, il ne peut rien faire à lui seul." À quelques heures du match face à la Norvège, Pape Thiaw et Moussa Diaw ont affiché leur confiance quant à la capacité du Sénégal à contenir Haaland et ses coéquipiers. Voici ce qu'ils ont déclaré. #Mondial2026