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Sénégal : la ministre des Sports victime de cyberharcèlement

🇸🇳 Depuis la défaite du Sénégal face à la France au #Mondial2026, la ministre des Sports, Glady Djiraye Clotilde Coly, est la cible de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Son physique, sa coiffure, mais aussi sa légitimité à occuper ce poste sont notamment remis en cause. On te raconte.
Publié le
22
/
06
/
2026
À suivre
🇲🇦 5 choses à savoir sur Ayyoub Bouaddi.
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