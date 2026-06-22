Sénégal : la ministre des Sports victime de cyberharcèlement

🇸🇳 Depuis la défaite du Sénégal face à la France au #Mondial2026, la ministre des Sports, Glady Djiraye Clotilde Coly, est la cible de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Son physique, sa coiffure, mais aussi sa légitimité à occuper ce poste sont notamment remis en cause. On te raconte.