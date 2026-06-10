Sports
Football

🇸🇳 À la table des Lions du Sénégal avec le Chef Abdou.

🇸🇳 "Faire un tel dîner ici, dans le pays de mes parents, c’est une belle chose." Avant le départ pour le #Mondial2026, le Chef Abdou a régalé les Lions du Sénégal lors d’un dîner au Stade Me Abdoulaye Wade à Diamniadio. Brut. l’a suivi dans les préparatifs de ce moment spécial.
Publié le
10
/
06
/
2026
À suivre
Mondial 2026 : une série d'incidents à la frontière crée la polémique à quelques jours du tournoi.
Mondial 2026 : une série d'incidents à la frontière crée la polémique à quelques jours du tournoi.
À suivre
Mondial 2026 : une série d'incidents à la frontière crée la polémique à quelques jours du tournoi.
Mondial 2026 : une série d'incidents à la frontière crée la polémique à quelques jours du tournoi.
Sports
Football

🇸🇳 À la table des Lions du Sénégal avec le Chef Abdou.

🇸🇳 "Faire un tel dîner ici, dans le pays de mes parents, c’est une belle chose." Avant le départ pour le #Mondial2026, le Chef Abdou a régalé les Lions du Sénégal lors d’un dîner au Stade Me Abdoulaye Wade à Diamniadio. Brut. l’a suivi dans les préparatifs de ce moment spécial.
Publié le
10
/
06
/
2026
À suivre
Mondial 2026 : une série d'incidents à la frontière crée la polémique à quelques jours du tournoi.
Mondial 2026 : une série d'incidents à la frontière crée la polémique à quelques jours du tournoi.
À suivre
Mondial 2026 : une série d'incidents à la frontière crée la polémique à quelques jours du tournoi.
Mondial 2026 : une série d'incidents à la frontière crée la polémique à quelques jours du tournoi.

Sur le même sujet

mondial-2026-une-serie-d-incidents-a-la-frontiere-cree-la-polemique-a-quelques-jours-du-tournoi
Mondial 2026 : une série d'incidents à la frontière crée la polémique à quelques jours du tournoi.
somalie-l-arbitre-omar-artan-de-retour-a-mogadiscio
🇸🇴 Somalie : l'arbitre Omar Artan de retour à Mogadiscio.
les-pharaons-d-egypte-sont-arrives-aux-etats-unis
🇪🇬 Les Pharaons d'Égypte sont arrivés aux États-Unis.
mondial-2026-le-maroc-arrive-aux-etats-unis
🇲🇦 Mondial 2026 : le Maroc arrive aux États-Unis.
la-nationalite-sportive-c-est-quoi
La nationalité sportive, c’est quoi ?
mondial-2026-l-equipe-du-cap-vert-est-arrivee-aux-etats-unis
🇨🇻🇺🇸 Mondial 2026 : l'équipe du Cap-Vert est arrivée aux États-Unis.

Pour aller plus loin

No items found.