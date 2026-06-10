🇸🇳 À la table des Lions du Sénégal avec le Chef Abdou.

🇸🇳 "Faire un tel dîner ici, dans le pays de mes parents, c’est une belle chose." Avant le départ pour le #Mondial2026, le Chef Abdou a régalé les Lions du Sénégal lors d’un dîner au Stade Me Abdoulaye Wade à Diamniadio. Brut. l’a suivi dans les préparatifs de ce moment spécial.