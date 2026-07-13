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🇨🇻 La limace de mer Vozinha nommée en hommage au gardien du Cap-Vert

🇨🇻 Aldisa vozinhai, "limace de mer Vozinha" en français, c'est le nom d'une nouvelle espèce de limace de mer, baptisée en hommage au gardien cap-verdien Vozinha, pour ses performances lors du match de Coupe du monde face à l'Espagne. On te raconte.
Publié le
13
/
07
/
2026
À suivre
🇪🇬🇦🇷 Mondial 2026 : l'Égypte demande une enquête sur l'arbitre du match face à l'Argentine.
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