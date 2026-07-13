🇨🇻 La limace de mer Vozinha nommée en hommage au gardien du Cap-Vert

🇨🇻 Aldisa vozinhai, "limace de mer Vozinha" en français, c'est le nom d'une nouvelle espèce de limace de mer, baptisée en hommage au gardien cap-verdien Vozinha, pour ses performances lors du match de Coupe du monde face à l'Espagne. On te raconte.