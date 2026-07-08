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🇪🇬🇦🇷 Mondial 2026 : l'Égypte demande une enquête sur l'arbitre du match face à l'Argentine.

🇪🇬🇦🇷 But refusé, geste raciste... À l'issue de leur huitième de finale perdu face à l'Argentine lors du #Mondial2026, le staff et les joueurs égyptiens dénoncent plusieurs décisions arbitrales qui auraient influencé le résultat. Selon le média espagnol AS, la Fédération égyptienne de football a officiellement saisi la FIFA pour l'ouverture d'une enquête sur François Letexier, l'arbitre de la rencontre.
Publié le
08
/
07
/
2026
À suivre
Mondial 2026 : Les Requins Bleus accueillis en héros à Praia.
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