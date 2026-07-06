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Mondial 2026 : Les Requins Bleus accueillis en héros à Praia.

🇨🇻🦈 Une première Coupe du monde historique et un accueil triomphal. Éliminés en 16es de finale après un match spectaculaire contre l'Argentine, les Requins Bleus du Cap-Vert ont été reçus en héros à Praia par des milliers de supporters. Voici des images de leur retour. #Mondial2026
Publié le
06
/
07
/
2026
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