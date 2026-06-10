🇸🇴 Somalie : l'arbitre Omar Artan de retour à Mogadiscio.

🇸🇴 Quelques jours après avoir été refoulé des États-Unis, où il devait arbitrer le #Mondial2026, Omar Artan a été accueilli mercredi par une foule de supporters à son arrivée à Mogadiscio. Il a affirmé, "Je serai là à la prochaine Coupe du monde" en 2030.