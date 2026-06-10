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Football

🇸🇴 Somalie : l'arbitre Omar Artan de retour à Mogadiscio.

🇸🇴 Quelques jours après avoir été refoulé des États-Unis, où il devait arbitrer le #Mondial2026, Omar Artan a été accueilli mercredi par une foule de supporters à son arrivée à Mogadiscio. Il a affirmé, "Je serai là à la prochaine Coupe du monde" en 2030.
Publié le
10
/
06
/
2026
À suivre
🇸🇳 À la table des Lions du Sénégal avec le Chef Abdou.
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🇸🇴 Quelques jours après avoir été refoulé des États-Unis, où il devait arbitrer le #Mondial2026, Omar Artan a été accueilli mercredi par une foule de supporters à son arrivée à Mogadiscio. Il a affirmé, "Je serai là à la prochaine Coupe du monde" en 2030.
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