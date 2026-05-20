Le maire de Paris appelle Patrick Bruel à annuler son concert au Zénith le 8 octobre

Reuters

Le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a estimé mercredi sur France 2 que Patrick Bruel devrait "mettre entre parenthèses sa carrière" et annuler lui-même son concert prévu le 8 octobre au Zénith de Paris, face aux enquêtes pour violences sexuelles visant l'artiste.

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