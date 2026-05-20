Le maire de Paris appelle Patrick Bruel à annuler son concert au Zénith le 8 octobre
Reuters
Le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a estimé mercredi sur France 2 que Patrick Bruel devrait "mettre entre parenthèses sa carrière" et annuler lui-même son concert prévu le 8 octobre au Zénith de Paris, face aux enquêtes pour violences sexuelles visant l'artiste.
Brut.avec AFP
Publié le
20
/
05
/
2026
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"La présomption d'innocence doit être garantie, mais y compris pour la sérénité de sa défense, je pense qu'effectivement il devrait se retirer", a déclaré l'élu lors de l'émission "Les 4 vérités", refusant toutefois de réclamer au préfet l'interdiction du spectacle.
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