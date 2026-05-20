L'Iran promet une guerre bien "au-delà de la région" en cas d'attaque américaine

Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran, ont promis mercredi d'étendre la guerre "au-delà de la région" du Moyen-Orient, si les Etats-Unis et Israël attaquaient de nouveau le pays.
Cette déclaration survient alors qu'un cessez-le-feu est en vigueur depuis le 8 avril entre Téhéran et Washington, après plus d'un mois de guerre, déclenchée par une attaque israélo-américaine contre l'Iran le 28 février.
"Si l'agression contre l'Iran se répète, la guerre régionale promise s'étendra cette fois bien au-delà de la région, et nos coups dévastateurs vous écraseront", ont indiqué les Gardiens dans un communiqué publié sur leur site Sepah News.
Il a dit donner à Téhéran "deux ou trois jours, peut-être vendredi, samedi, dimanche, quelque chose comme ça, peut-être au début de la semaine prochaine".
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a prévenu de son côté qu'un "retour à la guerre réserverait bien davantage de surprises" de la part de son pays.
Les frappes lancées le 28 février ont coûté la vie à plusieurs hauts responsables iraniens, dont le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, déclenchant des attaques de représailles de Téhéran à travers la région.