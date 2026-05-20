L'Iran promet une guerre bien "au-delà de la région" en cas d'attaque américaine

Mardi, le président américain Donald Trump avait de nouveau menacé de frapper l'Iran si un accord pour mettre durablement fin à la guerre n'était pas trouvé avec ce pays, tout en réitérant qu'il espérait ne pas devoir faire la guerre.

Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran, ont promis mercredi d'étendre la guerre "au-delà de la région" du Moyen-Orient, si les Etats-Unis et Israël attaquaient de nouveau le pays.

Cette déclaration survient alors qu'un cessez-le-feu est en vigueur depuis le 8 avril entre Téhéran et Washington, après plus d'un mois de guerre, déclenchée par une attaque israélo-américaine contre l'Iran le 28 février.

"Si l'agression contre l'Iran se répète, la guerre régionale promise s'étendra cette fois bien au-delà de la région, et nos coups dévastateurs vous écraseront", ont indiqué les Gardiens dans un communiqué publié sur leur site Sepah News.

Il a dit donner à Téhéran "deux ou trois jours, peut-être vendredi, samedi, dimanche, quelque chose comme ça, peut-être au début de la semaine prochaine".

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a prévenu de son côté qu'un "retour à la guerre réserverait bien davantage de surprises" de la part de son pays.

Les frappes lancées le 28 février ont coûté la vie à plusieurs hauts responsables iraniens, dont le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, déclenchant des attaques de représailles de Téhéran à travers la région.