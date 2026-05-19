Culture & Lifestyle
Festival de Cannes

Le traumatisme du tournage de "La Vie d'Adèle", son rapport au corps… Léa Seydoux se confie

Le traumatisme du tournage de "La Vie d'Adèle", son rapport au corps, son admiration pour Catherine Deneuve… Léa Seydoux se confie à Augustin Trapenard. Elle est à l'affiche de 2 films lors de ce Festival de Cannes : "Gentle Monster" de Marie Kreutzer et 'L'inconnue" d'Arthur Harari.
Publié le
19
/
05
/
2026
À suivre
Tourner avec Guillaume Canet, vieillir et mourir au cinéma… l'interview Cannes de Marion Cotillard
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