Le traumatisme du tournage de "La Vie d'Adèle", son rapport au corps… Léa Seydoux se confie

Le traumatisme du tournage de "La Vie d'Adèle", son rapport au corps, son admiration pour Catherine Deneuve… Léa Seydoux se confie à Augustin Trapenard. Elle est à l'affiche de 2 films lors de ce Festival de Cannes : "Gentle Monster" de Marie Kreutzer et 'L'inconnue" d'Arthur Harari.