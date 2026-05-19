Violences sexuelles: l'avocate de Flavie Flament annonce de nouvelles plaintes contre Patrick Bruel

De nouvelles plaintes pour viols visant Patrick Bruel vont être déposées dans les prochains jours, a annoncé mardi sur France Inter l'avocate de l'animatrice télé Flavie Flament, qui accuse elle-même le chanteur de viol alors qu'elle était mineure.

"Nous allons déposer de nouvelles plaintes pour viols contre M. Patrick Bruel qui est présumé innocent jusqu'à ce que les juges d'instruction se soient prononcés", a affirmé Corinne Herrmann ( avocate de Flavie Flament).

Patrick Bruel, 67 ans, est déjà visé par quatre enquêtes pour viols en France et une enquête judiciaire en Belgique pour agression sexuelle. Il nie les faits qui lui sont reprochés.

"Un scénario de soumission chimique"

Flavie Flament a, pour sa part, déposé plainte la semaine dernière, accusant Patrick Bruel de l'avoir violé à Paris en 1991 quand elle avait 16 ans.Elle a évoqué, dans une interview diffusée lundi sur Mediapart, "une absence, un black-out total" après avoir bu un thé au domicile de l'artiste.

"C'est un scénario de soumission chimique", a affirmé Corinne Hermann ce matin sur France Inter.

Interrogée sur une possible prescription des faits, l'avocate a estimé qu'il était nécessaire de "démontrer que toutes les affaires qui ont été dénoncées ou une partie des affaires tiennent la route et vont être retenues par la justice".

"Il se défend et c'est normal"

Dans une publication sur Instagram dimanche, Patrick Bruel a affirmé n'avoir "jamais forcé une femme", "drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit" et a nié s'être "jamais servi de (sa) notoriété pour abuser de quiconque et obtenir des relations non consenties".

Il a, par ailleurs, assuré que sa relation avec Flavie Flament avait été "brève" et "ne fut ni violente, ni contrainte, ni sournoise".

"Il se défend et c'est normal", a réagi Me Herrmann.

"Mais j'en appelle à toutes les femmes qui ont été violées ou agressées. Nous entendons toujours ce type d'arguments", a-t-elle regretté.

Une pétition demande l'annulation de ces concerts

Patrick Bruel, qui joue actuellement au théâtre à Paris, doit entamer le 16 juin une tournée qui le mènera dans de nombreuses villes françaises, en Suisse, en Belgique et au Canada.

Une pétition, soutenue par des associations féministes et qui avait recueilli plus de 20.000 signatures mardi matin, demande l'annulation de ces concerts.