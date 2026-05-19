On a passé plusieurs jours avec Eva Huault en amont du Festival de Cannes

« Je me suis jamais dit genre : “Je veux être actrice”. Moi, je voyais des films, c’était des gens qui n’existaient que dans la télé. » Notre journaliste @ghcmacer a suivi @eva.huault, jeune actrice qui présentait, à la @quinzaine_des_cineastes, son premier film avec un rôle principal : celui de “Shana”, de Lila Pinell. Il l’a suivie à Paris, un mois avant le @festivaldecannes, d’un café à ses cours d’improvisation au @labec_creations.