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Gérard Brémond, fondateur du groupe touristique Pierre & Vacances, est mort à 88 ans

Getty Images
Le fondateur du groupe touristique français Pierre & Vacances, Gérard Brémond, est mort à l'âge de 88 ans.
Brut.avec AFP
Publié le
25
/
06
/
2026
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Gérard Brémond avait conçu la station de ski d'Avoriaz et imaginé un modèle nouveau de résidences où des particuliers achètent à prix réduits des appartements confiés ensuite en location à Pierre & Vacances, en réservant à ces propriétaires un droit de séjour.

"Esprit libre, passionné et curieux, il restera comme l'un des entrepreneurs les plus créatifs de sa génération", ont déclaré Georges Sampeur, président du conseil d'administration, et Franck Gervais, le directeur général du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs (PVCP), cités dans ce communiqué. 

Son groupe, qui s'est bâti au fil des années grâce au succès de son concept de "nouvelle propriété", s'est peu à peu imposé comme un poids lourd du tourisme en France. Gérard Brémond choisit de l'introduire en Bourse en 1999, avant de racheter Center Parcs en 2003.

Après des années de croissance, Pierre & Vacances, devenu Pierre & Vacances-Center Parcs (PVCP), ralentit puis est durement frappé par la pandémie de Covid-19, évitant la faillite en 2022 grâce à un accord conclu avec ses créanciers et investisseurs.

Gérard Brémond avait à ce moment-là perdu le contrôle du groupe, après avoir présidé aux décisions de l'entreprise pendant un demi-siècle.

Cet accord assurait "l'indispensable restructuration financière du groupe après le cataclysme de la crise sanitaire", affirmait en 2022 M. Brémond. 

Ces dernières semaines, Pierre & Vacances-Center Parcs (PVCP) a reçu une offre ferme de rachat de la part de la société d'investissement émiratie Mubadala Capital, avec à la clé une valorisation à un milliard d'euros environ et une probable sortie de la Bourse de Paris.

Ce passage sous bannière émiratie nécessite cependant l'engagement d'autres actionnaires pour atteindre le cap de 80% du capital d'ici au 17 juillet. 

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