Avec Artus et (un peu) Franck Dubosc à Cannes

On a perdu Franck Dubosc dans la bataille mais on a réussi à garder Artus. Ils sont tous les deux à l'affiche du film "Les Caprices de l'enfant roi", et notre journaliste Marion Sacuto a profité de la présentation du film à #Cannes2026 pour passer un moment avec eux. Un moment pas simple mais un bon moment. "Les Caprices de l'enfant roi", réalisé par Michel Leclerc est actuellement en salle.