Culture & Lifestyle
Festival de Cannes

Avec Artus et (un peu) Franck Dubosc à Cannes

On a perdu Franck Dubosc dans la bataille mais on a réussi à garder Artus. Ils sont tous les deux à l'affiche du film "Les Caprices de l'enfant roi", et notre journaliste Marion Sacuto a profité de la présentation du film à #Cannes2026 pour passer un moment avec eux. Un moment pas simple mais un bon moment. "Les Caprices de l'enfant roi", réalisé par Michel Leclerc est actuellement en salle.
Publié le
24
/
06
/
2026
À suivre
Jonathan Cohen & Alain Chabat racontent Quentin Dupieux, Le Vertige, Astérix, les comédies françaises…
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