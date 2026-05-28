Moha La Squale en garde à vue pour violences conjugales, six mois après sa sortie de prison

Selon les quotidiens Le Figaro et Ouest-France, le rappeur serait actuellement en garde à vue après une intervention de la police à son domicile pour “violences conjugales”. Cette interpellation intervient six mois après sa sortie de prison,pour des faits similaires. Il avait été condamné en 2024.

Six mois après avoir quitté un établissement pénitentiaire, le revoici appréhendé. Le rappeur Moha La Squale , Mohammed Bellahmed de son vrai nom, serait actuellement en garde à vue pour des faits de “violences conjugales”, rapportent les médias Le Figaro et Ouest-France . Dans leur article, les quotidiens énoncent qu’il a été appréhendé à proximité de son domicile, alors qu’il tentait d’échapper aux autorités par les toits du 18e arrondissement de Paris.

D’après Le Figaro, ce sont les voisins qui ont donné l’alerte après avoir entendu des cris et des bruits de coups provenant du logement du rappeur. Toujours selon le quotidien, cet appel du voisinage s’inscrit dans un cadre assez tendu. Moha La Squale aurait contribué à “faire régner un ‘climat de peur et d’insécurité’ dans son immeuble” avec notamment des “tapages nocturnes réguliers, des insultes aux résidents” ou encore des “demandes insistantes aux femmes de l’immeuble de monter avec lui dans l’ascenseur”.

Déjà condamné pour des faits similaires

Ce n’est pas la première fois que le rappeur à affaire avec les forces de l’ordre. En juillet 2024, Brut. racontait que le rappeur était condamné à trois ans de prison ferme pour violences et séquestrations sur six ex-compagnes.

Le rappeur était à ce moment-là accusé de menaces de mort réitérées et de séquestrations sur six jeunes femmes entre les années 2017 et 2021. Les six femmes, lors du procès, avaient décrit des faits assez similaires, notamment des menaces de mort et le fait d’avoir été frappées. Moha La Squale assurait être “victime d’un complot” et niait les faits qui lui étaient reprochés.

Il y a six mois, le rappeur sortait donc de prison pour ces faits. Il avait rendu publique la décision de sa remise en liberté par les autorités. Sur son compte Instagram, il avait en effet posté un selfie de lui, où on l'aperçoit torse nu derrière un téléphone à la coque de protection rose. Cette publication s’accompagnait du texte suivant : “Libérable le 25/08/2025. Je vous aime la miff, j’ai encore besoin d’un peu de repos. À bientôt merci pour tout”.