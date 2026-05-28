Suisse : un homme blesse trois personnes à l'arme blanche dans une gare près de Zurich

Un Suisse de 31 ans a blessé trois personnes à l'arme blanche jeudi matin à la gare de Winterthour, près de Zurich, avant d'être interpellé par les forces de l'ordre, a annoncé la police cantonale.

"Peu après 8h30 (6h30 GMT), un homme a blessé trois personnes à l'arme blanche à la gare de Winterthour. L'auteur présumé, un Suisse de 31 ans, a été arrêté par la police", a annoncé la police cantonale de Zurich dans un communiqué, précisant que "les motivations" de l'agression "font l'objet d'une enquête".

La police a précisé que "les motivations de l'agression font l'objet d'une enquête", mais les mêmes images diffusées par plusieurs médias suisses et les réseaux sociaux montrent l'agresseur présumé, un homme aux longs cheveux bruns vêtu d'un tee-shirt sombre et d'un short, courant devant la gare en criant "Allah Akbar".

Les trois victimes transportées à l'hôpital

"Les trois victimes, de nationalité suisse, sont âgées de 28, 43 et 52 ans. Elles ont toutes été transportées à l'hôpital", a poursuivi la police, sans donner d'indication sur la gravité de leurs blessures.

"En collaboration avec la police cantonale de Zurich, la police municipale de Winterthour, la police des transports des CFF (Chemins de fer fédéraux, ndlr), le service de secours de l'hôpital cantonal de Winterthour et le service de protection et de secours de Zurich, des mesures ont été mises en place", a ajouté la police sans fournir plus de précisions.