Rami Malek nous parle de l'importance du film "The Man I Love"

"L'art, la créativité, la vie, la cœur, l'âme, l'intimité, le sexe, la passion. Il rassemble tout ce que l'on peut souhaiter dans la vie en 90 minutes. C'est ça un vrai film." À l'affiche de "The Man I Love", réalisé par Ira Sachs et présenté à #Cannes2026, Rami Malek raconte à Augustin Trapenard ce que ce film représente pour lui et pourquoi il est si important.