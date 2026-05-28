Nouvelle noyade en Gironde, quatrième décès en quelques jours

Un homme de 24 ans s'est noyé mercredi soir au large d'une plage du littoral atlantique de la Gironde, portant à quatre le nombre de décès par noyade depuis ce week-end sur les plages du département, a-t-on appris jeudi auprès des autorités.

Selon la préfecture maritime de l'Atlantique, les secours ont déployé notamment un hélicoptère et un véhicule nautique motorisé pour retrouver la victime, qu'ils ont réussi à repérer deux heures après le signalement de sa disparition par un témoin, mais son décès a été déclaré peu après.

Le jeune homme était venu se baigner avec un groupe d'amis sur une plage de Lacanau, une station balnéaire à 50 km à l'ouest de Bordeaux, a précisé la préfecture de Gironde, confirmant une information du journal Sud Ouest.

⚠️ Décès d'un baigneur à proximité de la plage de Lacanau (33)



Le mercredi 27 mai 2026, vers 20h00, le CROSS-A Étel est alerté de la disparition d'un nageur au large de Lacanau. Malgré l'intervention immédiate des secours après avoir été retrouvée, le décès de la victime est… pic.twitter.com/DtrnfUYkbm — Préfecture maritime et commandement en chef ATLANT (@premar_ceclant) May 28, 2026

La veille, le corps d'un baigneur d'une trentaine d'années avait été repêché sur une plage de cette commune, toujours selon la préfecture.

"Mobilisation collective"

Dimanche, deux premiers décès de baigneurs, l'un déjà à Lacanau, l'autre au large de Lège-Cap-Ferret, emportés par des courants de baïnes sur le littoral, avaient été recensés par les autorités.

Face à la répétition de ces "drames", la préfecture a appelé mercredi soir à "une mobilisation collective" des services de l'État, des collectivités et des pompiers, pour renforcer la prévention des risques de noyade, précisant qu'une quarantaine de sauvetages "liés aux courants de baïnes" avaient été réalisés ces derniers jours.

Un hélicoptère de la sécurité civile a été prépositionné à Lacanau et des forces de sécurité intérieure seront déployées sur le littoral ce week-end, pour appuyer la surveillance des plages, "qui relève de la compétence des maires", a ajouté la préfecture.

Plus au nord dans la région, un adolescent de 17 ans, a également trouvé la mort après avoir sauté mercredi soir dans la rivière Clain, qui s'écoule dans la ville de Poitiers, selon les pompiers de la Vienne.

La façade ouest du pays subit depuis près d'une semaine, comme d'autres régions de France, une vague de chaleur inédite par sa précocité, avec des températures qui dépassent régulièrement les 30°C, poussant de nombreuses personnes à se baigner pour se rafraîchir.

Durant l'été 2025, 409 personnes sont mortes noyées en France, dont 57 enfants et adolescents: un bilan en hausse de 16% par rapport à 2024.