L'objet du délit - film post MeToo d'Agnès Jaoui avec Claire Chust.

"Beaucoup de femmes continuent à s’excuser d’exister…" Les relations femmes-hommes à l’ère post-#MeToo sont au cœur du film L’objet du délit. Agnès Jaoui , réalisatrice et Claire Chust, actrice, reviennent sur les thèmes du film et les questions qu’il soulève.