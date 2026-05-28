Culture & Lifestyle
Festival de Cannes

L'objet du délit - film post MeToo d'Agnès Jaoui avec Claire Chust.

"Beaucoup de femmes continuent à s’excuser d’exister…" Les relations femmes-hommes à l’ère post-#MeToo sont au cœur du film L’objet du délit. Agnès Jaoui , réalisatrice et Claire Chust, actrice, reviennent sur les thèmes du film et les questions qu’il soulève.
Publié le
28
/
05
/
2026
À suivre
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