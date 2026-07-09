France
Justice & Faits divers

Une femme tuée par balle par son ex-compagnon en Saône-et-Loire

Adobe Stock
L'homme, âgé de 59 ans et connu de la justice, s'est constitué prisonnier dans un commissariat. Il a été immédiatement placé en garde à vue.
Brut. avec AFP
Publié le
09
/
07
/
2026
À voir également sur Brut

Une femme de 41 ans a été tuée par balle jeudi chez elle par son ex-compagnon alors qu'elle appelait la police, dans la banlieue de Chalon-sur-Saône, à Champforgeuil, en Saône-et-Loire, a indiqué à l'AFP une source policière.

En ligne avec la police sur le 17, la victime hurlait qu'elle était en danger parce que son ex se trouvait à ses côtés et les fonctionnaires ont pu entendre des bruits de manipulation d'arme à feu. Puis un voisin a entendu des coups de feu et prévenu à son tour la police.

La femme a été retrouvée morte d'au moins une balle dans la tête, selon la même source.

107 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2024, contre 96 en 2023, soit une augmentation de 11%, selon les dernières données de la Mission interministérielle pour la protection des femmes (Miprof).

A voir aussi

Des milliers d’habitants de Vendée sont privés d’eau potable, en pleine canicule.
Des milliers d’habitants de Vendée sont privés d’eau potable, en pleine canicule.
Un mannequin à l’effigie de Kylian Mbappé a été brûlé au Paraguay.
Un mannequin à l’effigie de Kylian Mbappé a été brûlé au Paraguay.
"Tu sais ce que tu as à faire" : un instructeur de vol se serait jeté d'un avion, laissant son élève seule aux commandes.
"Tu sais ce que tu as à faire" : un instructeur de vol se serait jeté d'un avion, laissant son élève seule aux commandes.
La Fifa refuse d'annuler le carton jaune de Michael Olise !
La Fifa refuse d'annuler le carton jaune de Michael Olise !
Une Française fait condamner l’Italie à 60 000 euros d’amende, après qu’une procureure a jugé “normal” qu’un homme puisse violer son épouse “lorsqu’elle est fatiguée”.
Une Française fait condamner l’Italie à 60 000 euros d’amende, après qu’une procureure a jugé “normal” qu’un homme puisse violer son épouse “lorsqu’elle est fatiguée”.
900 serpents venimeux se sont échappés d'un élevage en Chine après les inondations provoquées par un typhon.
900 serpents venimeux se sont échappés d'un élevage en Chine après les inondations provoquées par un typhon.