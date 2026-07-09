Une femme tuée par balle par son ex-compagnon en Saône-et-Loire

L'homme, âgé de 59 ans et connu de la justice, s'est constitué prisonnier dans un commissariat. Il a été immédiatement placé en garde à vue.

Une femme de 41 ans a été tuée par balle jeudi chez elle par son ex-compagnon alors qu'elle appelait la police, dans la banlieue de Chalon-sur-Saône, à Champforgeuil, en Saône-et-Loire, a indiqué à l'AFP une source policière.

En ligne avec la police sur le 17, la victime hurlait qu'elle était en danger parce que son ex se trouvait à ses côtés et les fonctionnaires ont pu entendre des bruits de manipulation d'arme à feu. Puis un voisin a entendu des coups de feu et prévenu à son tour la police.

La femme a été retrouvée morte d'au moins une balle dans la tête, selon la même source.

107 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2024, contre 96 en 2023, soit une augmentation de 11%, selon les dernières données de la Mission interministérielle pour la protection des femmes (Miprof).